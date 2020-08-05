الامارات | وزارة الرياضة المصرية تطلق خدمة إلكترونية بأربع لغات قبل انطلاق مونديال اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة المصرية تطلق خدمة إلكترونية بأربع لغات قبل انطلاق مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة "بوابة مصر للشباب والرياضة " لتنطلق رسميا بأربع لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية، وذلك استعدادا لكأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير المقبل.

وقال وزير الرياضة المصري في بيان رسمي نشرته البوابة الإلكترونية للوزارة اليوم الأربعاء، إن البوابة الإلكترونية هي منظومة إعلامية متكاملة (موقع إخباري - إذاعة على الإنترنت - قناة على اليوتيوب - صفحات للفيسبوك وتويتر وإنستغرام) تخدم شباب مصر في الداخل والخارج وتكون جسرا للتواصل بين شباب مصر والعالم.

وأضاف وزير الرياضة: "نعمل على تقديم خدمة جديدة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي ستقام في مصر وتتحدث باللغات الأربع لتكون معبرة عما يحدث فى ملاعب البطولة وتقدم خدمة للجماهير في كل مكان."

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وأوضح: "الدولة المصرية تعمل على إنجاح البطولة بكل جوانبها، والإعلام هو الوسيلة الأقرب لتجسيد ما يحدث من نجاحات على أرض الواقع، ولهذا سوف نقدم خدمات متعددة لضيوف المونديال قبل وأثناء وبعد البطولة بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من خدمات لتعكس مكان ومكانة مصر عالميا."

وأشار أن ذلك يأتي في إطار حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنجاح كأس العالم الذى ينتظره العالم كله ليعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات العالمية كما نجحت في تنظيم أكبر حدثين داخل القاره الأفريقية، بطولة كاس الأمم الأفريقية وتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

وأضاف الوزير أن دور البوابة الإلكترونية لن يقتصر على تقديم الخدمات الرياضية وتغطية البطولة وحوارات النجوم وأخبارهم فقط، بل يمتد إلى التعرف على الفرق والمنافسات والأماكن وكيفية حضور المباريات، وتقديم المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها كل محافظة من المحافظات التي تستضيف منافسات المجموعات الست للبطولة، كما ستتيح البوابة خدمة الصور المجانية بمنظور عالي الجودة ومتاحة لجميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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