شكرا لقرائتكم تأجيل النظر في طعن كارديف ضد منعه من ضم لاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أنها قررت للمرة الثانية تأجيل النظر في طعن كارديف ضد منعه من التعاقد مع لاعبين بسبب عدم الالتزام بدفع القسط الأول من صفقة ضم إيميليانو سالا من نانت مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وقضى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أكتوبر تشرين الأول بوجوب دفع كارديف سيتي ستة ملايين يورو إلى النادي الفرنسي بعد خلاف بين الناديين حول موعد دفع المبلغ، وقررت لجنة شئون اللاعبين بالفيفا في نوفمبر بأن يتعرض كارديف لعقوبة منع التعاقد مع لاعبين في ثلاث فترات انتقال إذا لم يدفع المبلغ المتفق عليه في غضون 45 يوما، وتقدم كارديف بطعن ضد القرار في الشهر التالي، وكان من المفترض النظر في الطعن خلال ربيع العام الجاري.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه تم الاتفاق على زيادة الوقت المسموح بالتقدم بالمستندات وأنه لم يتحدد حتى الآن الموعد الجديد لجلسة الاستماع.

وبعد توقيع العقد مع كارديف في يناير 2019، كان سالا يسافر من ناديه الفرنسي إلى ويلز للالتحاق بكارديف قبل أن تتحطم طائرته، وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة عقب عمليات بحث تحت الماء.