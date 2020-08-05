شكرا لقرائتكم فولهام لا ينوي إجراء تغييرات جذرية على قائمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سكوت باركر مدرب فولهام، أنه سيتعاقد مع لاعبين قبل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل لكنه لن يجري تغييرات شاملة على التشكيلة التي ضمنت الصعود يوم الثلاثاء.

وهبط النادي اللندني من الدوري الممتاز في نهاية موسم 2018-2019رغم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعبين، لكن عاد فولهام سريعا إلى دوري الأضواء بالفوز 2-1 على برنتفورد في نهائي ملحق الترقي في استاد ويمبلي يوم الثلاثاء.

ورغم أن باركر يرى ضرورة تعزيز قوة التشكيلة فإنه يثق أن التعاقد مع عدد كبير ربما يكون مضرا بشكل أكثر من كونه مفيدا، وقال لوسائل إعلام بريطانية: لا يمكن بناء فرق بإجراء تغييرات جذرية وبالتعاقد مع عدد ضخم من اللاعبين، هذه التشكيلة تلعب معي بشكل مميز على مدار 15 شهرا ولقد تطور مستواهم كثيرا. أنا سعيد بما وصلوا إليه. نحن سنحتاج إلى إضافات فنحن سنلعب في أقوى دوري لكن لن نجري تغييرات شاملة.

وتابع: لقد ارتكبنا بعض الأخطاء الواضحة في المرة السابقة وسنتعلم من ذلك. سنلعب في أقوى دوري في العالم، وأنا أدرك التحدي الذي ينتظرنا.