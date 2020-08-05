رياضة | وزارة الرياضة تطلق خدمة الأخبار بـ 4 لغات استعدادا لمونديال اليد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تطلق خدمة الأخبار بـ 4 لغات استعدادا لمونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة " بوابة مصر للشباب والرياضة " لتنطلق رسميًا بأربعة لغات هى ( العربية والانجليزية والفرنسية والسواحيلية ) وذلك استعدادا لكأس العالم لكرة اليد التي تستضيفه مصر يناير القادم، وكذا من اجل التواصل مع الشباب داخل مصر وخارجها.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن البوابة الإلكترونية هي منظومة إعلامية متكاملة ( موقع إخباري – إذاعة على الانترنت – قناه على اليوتيوب – صفحات للفيس بوك وتويتر وانستجرام ) تخدم شباب مصر في الداخل والخارج وتكون جسرًا للتواصل بين شباب مصر والعالم.

وأضاف وزير الرياضة بأننا كوزارة سوف نعمل على تقديم خدمة جديدة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي ستقام في مصر وتتحدث باللغات الأربعة لتكون معبرة عما يحدث فى ملاعب البطولة وتقدم خدمة للجماهير في كل مكان

وتابع أن الدولة المصرية تعمل على إنجاح البطولة بكل جوانبها والإعلام هو الوسيلة الأقرب لتجسيد ما يحدث من نجاحات على أرض الواقع، ولهذا سوف نقدم خدمات متعددة لضيوف المونديال قبل وأثناء وبعد البطولة. بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من خدمات لتعكس مكان ومكانة مصر عالميًا.

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وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنجاح كأس العالم الذى ينتظره العالم كله ليعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات العالمية كما نجحت في تنظيم اكبر حدثين داخل القاره الافريقية بطولة الأمم الافريقية وتصفيات افريقيا المؤهلة للأولمبياد، حيث ستنطلق البوابة باللغات الأربعة للتواصل مع الشباب في كل مكان.

وأضاف بأن البوابة الإلكترونية لن تقتصر على تقديم الخدمات الرياضية وتغطية البطولة وحوارات النجوم وأخبارهم فقط، بل تمتد إلى التعرف على الفرق والمنافسات والاماكن وكيفية حضور المباريات، وتقديم المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها كل محافظة من المحافظات التي تستضيف المجموعات الست للبطولة، كما ستتيح البوابة خدمة الصور المجانية بمنظور عالي الجودة ومتاحة لجميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ومن المقرر ان يتم تخصيص إذاعة شباب مصرا لناطقه باسم وزارة الشباب والرياضة لتغطية البطولة على مدار الساعة، يتم حاليًا تدريب مجموعة من شباب المذيعين الجدد وقارئ نشرات الأخبار لبدء انطلاق الإذاعة بشكلها الجديد مع حفل قرعة، بجانب تدريب ما يقرب من 25 شاب وفتاه من كليات الإعلام وخريجيها والموهوبين من كليات أخرى ليكونوا نواه لمذيعي المستقبل وإضافة جديدة تقدمها وزارة الشباب للإعلام المصري.

وشهدت البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة تطورًا مذهلًا خلال الفترة الماضية حيث أصبحت هي الوسيلة الإعلامية الأكثر شمولا للتفاعل مع الشباب بل وتكون هي البيت والمنفذ لهم من حيث الخدمات المقدمة من الوزارة، فضلًا عن كونها جسر التواصل مع الشباب في الخارج سواء المغتربين منهم او المهاجرين ليتعرفوا على مصر عن قرب في جميع القضايا والاماكن السياحية والخدمات والبطولات التي تشارك فيها مصر.