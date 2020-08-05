شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي الهلال والنصر يظهر في السينمات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيع اتفاقية مع «موفي سينما» لنقل المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في دور العرض السينمائية بالمملكة، اعتبارًا من مواجهة الديربي بين النصر والهلال.

وينتظر عشاق دوري المحترفين السعودي، مساء اليوم الأربعاء، موقعةً من العيار الثقيل بين النصر حامل اللقب، والجار اللدود فريق الهلال متصدِّر المسابقة، على ملعب الدرة، في قمة الجولة الـ23.

وأكدت رابطة الدوري، في بيانٍ عبر الحساب الرسمى على موقع «تويتر»، منح «موفى سينما» الحق في أن تعرض مباشرةً داخل دور العرض التابعة لها في المملكة وحصريًّا، جميع مباريات الجولات الثمانية المتبقية من عمر الموسم الحالي.