شكرا لقرائتكم 60 دقيقة شغل.. الزمالك يخوض مرانا صباحيا بدون أوباما قبل لقاء المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته صباح اليوم، بمعسكر برج العرب، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها غدًا بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، حيث استمر المران لمدة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما والذى يعانى من إصابة عضلية والمقرر غيابه عن مباراة المصرى.

من المقرر، أن يلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المحاضرة الفنية الأخيرة على لاعبى الزمالك بالفيديو مساء اليوم بعد تناول العشاء، على أن يعطى الجهاز الفنى بعدها التعليمات الفنية للاعبين قبل مواجهة المصرى غدا.

Advertisements

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصرى ليتم إعلانها غدًا، حيث ستضم القائمة ٢٠ لاعبًا ويحق لكل فريق إجراء ٥ تغييرات فى المباراة.

ويواصل الزمالك استعداداته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يواصل الزمالك حاليًا تدريباته فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ يوم السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب أيضًا فى بطولة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.