شكرا لقرائتكم الأهلي عن عروض كهربا وبادجى وديانج: كل دى إشاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهدت الفترة الماضية تناثر الحديث حول عروض إحتراف كثيرة تلقاها بعض لاعبي الاهلي من دوريات مختلفة وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من لاعب في الاهلي تلقى عروضاً من أندية عربية وأوربية في الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم محمود عبد المنعم "كهربا" اذلى إرتبط أسمه بعروض من السعودية وتحديداً من نادي النصر كما تحدثت بعض التقارير عن عروض خليجية تلقاها السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج وهو ما أثار جدلاً في الشارع الأهلاوي مؤخراً بأعتبار أن الثلاثي من ركائز الفريق الأساسية قبل عودة الدوري.
من جانبه ، قال أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي لـ " الخليج 365 " ، أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح على الأطلاق تماماً ، موضحاً أن النادي لم يتلقي عروضاً من أي ناد لضم كهربا أو بادجي أو ديانج أو غيرهم من لاعبي الفريق.
واشار مدير تعاقدات الأهلي إلى أن وسائل الإعلام تتحدث كثيراً عن عروض لبعض لاعبي الفريق ليس لها وجود على أرض الواقع كما أنها تزج بأسم الأهلي في مفاوضات مع لاعبين أجانب لم نتفاوض معهم على الأطلاق.
على صعيد متصل ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء، خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وأضاف عبد الحفيظ أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.
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