شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب وصول الموافقة الأمنية لإقامة مباراة الوداد باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق أمام الوداد المغربي فى إياب نصف نهائى دوري ابطال افريقيا على ستاد القاهرة يوم 3 أكتوبر المقبل حيث خاطب الأهلي الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية عن طريق إتحاد الكرة من أجل إقامة اللقاء المُرتقب بإستاد القاهرة بعدما حدد المارد الأحمر يوم 3 أكتوبر موعداً لهذه المباراة المرتقبة فيما مازال نادي الدفاع يفاضل بين يومي 25 و26 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة الذهاب بالمغرب.
من جانبه ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، التي تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين خلال المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه اليوم، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ومواجهة إنبي في بطولة الدوري.
وكان الأهلي قد خاض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، كما خاض لاعبو الأهلي من قبل تقسيمة بطول الملعب استمرت 90 دقيقة.
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