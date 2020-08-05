شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل عودة النشاط رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود غدا الخميس عجلة بطولة الدورى الممتاز للدوران مرة أخرى بعد توقف دام 148 يوما، وبالتحديد 4 أشهر و3 أسابيع و5 أيام، حيث أقيمت آخر مباراة فى البطولة المحلية بين فريقى الأهلى وسموحة يوم 11 مارس الماضى، وتستهل البطولة نشاطها بمباراة الزمالك والمصرى غداً فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 من بطولة الدورى .

جدول ترتيب بطولة الدورى

ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث بيراميدز برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، بينما يقع فى قاع الجدول فريق مصر برصيد 11 نقطة جمعها من 17 مباراة خاضها الفريق، وينافس معه فى المركز الذى يسبقه المقاصة برصيد 14 نقطة، وقبله وادى دجلة 15 نقطة.

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