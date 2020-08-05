رياضة | رحلة في عقل جوارديولا.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رحلة في عقل جوارديولا.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة المقبل 7 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد حقق مانشستر سيتي فوزا هاما في مباراة الذهاب على ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واستقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام ريال مدريد، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

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خط الدفاع: والكر - لابورت - إريك جارسيا - كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم: جابريل جيسوس.

يذكر أن مانشستر سيتي يريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة بعد خسارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح منافسه ليفربول.