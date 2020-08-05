إيميل هيسكي: ليفربول سيتأثر كثيراً حال رحيل محمد صلاح

أكد إيميل هيسكي مهاجم منتخب إنجلترا السابق، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيتأثر بصورة كبيرة في حال رحيل المحترف المصري محمد صلاح عن صفوفه.

وقال هيسكي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح إذا خرج من ليفربول، فإن الفريق

سيتأثر بشكل كبير للغاية، ويفقد جزء رئيسي من قوته الهجومية".

وأضاف "عند التحدث عن الخط الهجومي لليفربول، فيجب أن نضع اسم محمد صلاح أولا، لأن المدافين تخاف منه".

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وأردف "من وجهة نظري يجب أن يبقى محمد صلاح في ليفربول، من أجل تثبيت ما قدمه في الدوري الإنجليزي".

وأتم "الجيل الحالي في ليفربول مختلف كلياً عن جيلي".

يذكر أن محمد صلاح قاد نادي ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما قاد الريدز في الموسم الماضي للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.