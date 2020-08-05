عبدالظاهر السقا: المصري لم يتلق أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع محمود وادي

أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضي للمصري البورسعيدي، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع محمود وادي مهاجم الفريق.

وارتبط اسم محمود وادي برغبة العديد من الأندية في التعاقد معه، أبرزها ناديي الزمالك وبيراميدز، وكان وكيل أعمال اللاعب صرح بوجود

عروض إماراتية للاعب.

وقال السقا خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " لم يصل النادي المصري أي عروض رسمية لمحمود وادي".

وأضاف " أبلغت وادي بأن يخبر وكيله بعدم الحديث عن أي

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عروض".

وأردف " النادي المصري لن يفرط في وادي في الوقت الحالي، وقد يحدث بعد نهاية الموسم في حال وصول عرض قوي".

وأتم " تشكيل المصري أمام الزمالك قد يشهد مفاجأت كبيرة في مباراة الدوري الممتاز".

يذكر أن المصري يلتقي بنظيره الزمالك يوم الخميس في أولى مباريات الدوري الممتاز بعد فترة توقف كبيرة بسبب فيروس كورونا.