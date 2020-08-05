رياضة | عبد الظاهر السقا: المصري بدون إصابات "كورونا" قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الظاهر السقا: المصري بدون إصابات "كورونا" قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي، على جاهزية الفريق لخوض مواجهة الزمالك بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقال السقا فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "قمنا بإجراء مسحة أول أمس ولم تكشف عن وجود أى إصابات كورونا بين الفريق على الإطلاق، والفريق جاهز تمامًا لخوض مباراة الزمالك".

وعن أزمة القيد أوضح: "موقفنا أفضل بعدما جهزنا الأوراق والمستندات وتقدمنا بها فى الاتحاد الدولي "فيفا" وهذا الملف اشتغلنا عليها لمدة ثلاثة شهور".

ويذكر أن للزمالك سيواجه فريق المصري يوم الخميس بعد عودة بطولة الدوري المصري من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.