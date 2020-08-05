شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دبي الرياضية تحتضن انطلاقة الموسم الجديد لأكاديمية «لا ليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أكاديمية لا ليجا في الإمارات العربية المتحدة والتي أطلقتها رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» في الدولة لتكون الذراع الكشفية لأقوى دوري في العالم في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق موسم 2020-2021 في مقرها الجديد بمدينة دبي الرياضية.

وأحدثت أكاديمية لا ليجا خلال المواسم الثلاثة السابقة، ثورة في عالم الأكاديميات بالدولة؛ حيث خضع أكثر من 2000 لاعب ولاعبة إلى التدريب في الأكاديمية لتعلم كرة القدم على طريقة لا ليجا التي أخرجت للعالم أفضل لاعبيه. واستكمالًا لمسيرتها الناجحة في الدولة، ستعمل أكاديمية لا ليجا على تعزيز أكاديمية كرة القدم في مدينة دبي الرياضية وإثراء التجربة الكروية للاعبين الشباب من خلال فريق مدربي لا ليجا المعتمدين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذين يتبعون الطرق التدريبية نفسها المتبعة في إسبانيا.

وتعليقاً على انتقال أكاديمية لا ليجا إلى مدينة دبي الرياضية، قالت مايتي فينتورا، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نقدم معايير لا ليجا التدريبية في مدينة دبي الرياضية ولك من خلال انتقال أكاديمية لا ليجا إلى مقرها الجديد في المدينة».

وأضافت: «إن المرافق الرائعة التي تحظى بها مدينة دبي الرياضية، ستمكننا من تقديم أفضل التدريبات للاعبين الشباب وإعدادهم بشكل مثالي على يد مدربي لا ليجا بما يتماشى مع التزام أكاديمية لا ليجا بدورها المحوري في تعزيز كفاءات المواهب الوطنية الشابة وإكسابهم الخبرات الكروية المختلفة».

وعلق حسين مراد الرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس المسؤولة عن إدارة أكاديمية لاليغا قائلاً: «يسعدنا أن نعلن أن مدينة دبي الرياضية، أصبحت هي المقر الجديد لأكاديمية لا ليجا في دبي؛ حيث سنعمل في أفضل المرافق والمنشآت الرياضية في المنطقة على تقديم تجربة رياضية وكروية استثنائية للاعبينا الشباب من خلال برامج لا ليجا التدريبية».

وأضاف: «فقط في 3 سنوات، استطاعت أكاديمية لا ليجا في تحقيق إنجازات استثنائية وأن تحلق منفردة ونسعى إلى مواصلة تحقيق النجاحات على جميع الصعد بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تعزيز الرياضة ورفع مستوى كرة قدم الشباب».

جدير بالذكر أن أكاديمية الدوري الإسباني «لا ليجا» فتحت أبوابها في دولة الإمارات عام 2017 للاعبين واللاعبات من سن 4 وحتى سن 17عاماً، الراغبين في التدرب على الطريقة الإسبانية تحت قيادة مدربين إسبان معتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإعدادهم لمسيرة احترافية، فضلًا عن مساعدتهم للحصول على منح دراسية في أفضل الجامعات.

ويعتمد نظام التدريب على تقنية كرة القدم، المهارات واللياقة البدنية، كما يعمل على تطوير اللاعبين وإعدادهم لمباريات تنافسية لتنمية قوتهم البدنية والعاطفية والعقلية، وتعد الأكاديمية بمثابة منصة كشفية فريدة ترفع الستار عن أفضل مواهب الإمارات والتي يتم تدريبها بالمعايير التي تُتيح لهم إمكانية اكتشافهم للعب على مستوى احترافي محلياً وعالمياً.