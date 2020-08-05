شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: هناك مفاجآت فى تشكيل المصرى أمام الزمالك و"وادى" لم يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بنادى المصرى، أن ناديه أصبح بلا حالات إيجابية لفيروس بعد تعافى عامل المهمات من كورونا بعد إجراء مسحة فى بورسعيد وجاءت سلبية، وقال عبد الظاهر السقا فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الحمد لله لم يعد عندنا حالات إيجابية وملتزمون بالإجراءات على أعلى مستوى، وذلك بعد تعافى عامل المهمات".

وأكد مدير الكرة بنادى المصرى: "مستعدون جدا لنادى الزمالك وهناك ناشئون على أعلى مستوى أخرجهم لنا ميمى عبد الرازق من قطاع الناشئين مبشرين جدا وهتفاجئ الجميع، واللاعبون حفظوا طريقة لعب الكابتن طارق العشرى بعد معسكر 6 أسابيع، وسيكون هناك مفاجآت فى التشكيل أمام الزمالك فى افتتاحية استئناف الدورى".

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وأضاف عبد الظاهر السقا: "أطالب اتحاد الكرة بوجود لائحة تحدد متى يتم تأجيل المباريات بسبب عدد حالات الإصابة بكورونا داخل الفريق الواحد، وكل الأندية اتفقت على خوض المباريات بالناشئين حال تعرض أكثر من لاعب بكورونا، كما أن هناك محاولات من لجنة المسابقات لإقامة مباريات المصرى على استاد برج العرب".

وعن تولى مجدى عبد العاطى مهمة الإنتاج، قال السقا: "إن موافقة مجدى عبد العاطى على مهمة تدريب الإنتاج الحربى نوع من رد الجميل لمختار مختار وموقف يحسب له ومن المدربين اللى عملوا اسم فى وقت قصير جدا".

وقال مدير الكرة بالمصرى: "محمود وادى لم يأت له عرض رسمى حتى الآن، ولا الوقت يسمح ولا الظروف تسمح برحيل أى لاعب، ومعنديش مهاجم غير وادى لأن أموتو عمل عملية الزائدة ومفيش غيره، وجلست مع وادى وقلت له نهاية الموسم نتكلم ونشوف العروض وطالبت منه عدم تحدث وكيله فى الإعلام مرة أخرى".