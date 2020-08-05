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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني والإداري للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالي للكشف عن فيروس كورونا، يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

عمرو الجنايني: لا تعديل في عقوبة كهربا وحكام أجانب لمباراة القمة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات الحالية هي من ستضع جدول الموسم الجديد بعد مد فترة عمل اللجنة الخماسية، وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الموسم القادم سيكون تحت إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، ولجنة المسابقات الحالية برئاسة حسام الزناتي هي من ستضع الجدول الخاص بالموسم الجديد".

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الاتحاد السكندرى يعلن سلبية المسحة الاستثائية

أعلن مسولو الاتحاد السكندرى عن سلبية المسحة الاستثنائية التى تم سحبها أمس وقبل الودية الأخيرة أمام حرس الحدود اليوم ، وكان طلعت يوسف قد اشترط إجراء المسحة للاطمئنان على الجميع، خاصة أن المسحة السابعة أظهرت وجود ثلاث حالات، لاعبين اثنين وإدارى، ومن المفترض أن الجميع كان متواجدا معهم خلال الأيام الأخيرة وقبل إجازة العيد مباشرة، لذلك فضل طلعت يوسف عمل المسحة للاطمئنان على الجميع