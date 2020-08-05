شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد لطفى رئيسا للجنة اكتشاف المواهب بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين سعيد لطفى لاعب الزمالك السابق ، رئيسا للجنة اكتشاف المواهب والتي ستكون له مهام الكشف عن الناشئين الموهوبين في كافة محافظات مصر و يشغل أيضا منصب المنسق الاعلامى لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ويقدم برامج متخصص في بطولات الناشئين ، ونجح في الكشف عن الكثير من نجوم الكرة الذيبن انضموا للقلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة .

ويعد سعيد لطفى من اللاعبين المميزين في قطاع ناشئين الزمالك خلال عقد التسعينات من القرن الماضى ولعب للفريق الأول مع عفت نصار وحازم امام ومحمد صبرى معتمد جمال وأحمد عبد الله ونادر السيد ، ولعب للعديد من اندية الممتاز والقسم الثانى قبل الاعتزال والتوجه للتحكيم حيث وصل للحكم الدرجة الأولى وتركه للتفرغ للعمل بنادى الزمالك والاعلام .

وكشف سعيد لطفي المنسق الإعلامي لقطاع الكرة بنادي الزمالك، انه مكتشف حسام أشرف مهاجم فريق الشباب، والذى نجح في ضمه للقلعةالبيضاء من 5 سنوات قادمًا من نادي دمياط مقابل 10 آلاف جنيه فقط، وقال سعيد لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه منذ ما يقرب من 5 سنوات كان قطاع الناشئين في الزمالك بقيادة أشرف قاسم وقتها يتبع منهج في التعاقد مع اللاعبين وهو إقامة مباراة ودية مع الفرق التي تمتلك لاعبين مميزين لمشاهدتهم علي الطبيعة.