شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد لطفى رئيسا للجنة اكتشاف المواهب بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين سعيد لطفى لاعب الزمالك السابق ، رئيسا للجنة اكتشاف المواهب والتي ستكون له مهام الكشف عن الناشئين الموهوبين في كافة محافظات مصر و يشغل أيضا منصب المنسق الاعلامى لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ويقدم برامج متخصص في بطولات الناشئين ، ونجح في الكشف عن الكثير من نجوم الكرة الذيبن انضموا للقلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة .
وكشف سعيد لطفي المنسق الإعلامي لقطاع الكرة بنادي الزمالك، انه مكتشف حسام أشرف مهاجم فريق الشباب، والذى نجح في ضمه للقلعةالبيضاء من 5 سنوات قادمًا من نادي دمياط مقابل 10 آلاف جنيه فقط، وقال سعيد لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه منذ ما يقرب من 5 سنوات كان قطاع الناشئين في الزمالك بقيادة أشرف قاسم وقتها يتبع منهج في التعاقد مع اللاعبين وهو إقامة مباراة ودية مع الفرق التي تمتلك لاعبين مميزين لمشاهدتهم علي الطبيعة.
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