شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُراهن على أحمد الشيخ في الأهلي قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُراهن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على نجاح أحمد الشيخ مهاجم الفريق بعد استئناف بطولة الدوري العام، بعد تألق اللاعب اللافت في المباريات الودية ونجاحه في كسب ثقته ليدخل حسابات التشيكلة الأساسية خلال الفترة المقبلة، واستقر فايلر على عدد من الأمور الفنية قبل استئناف بطولة الدوري العام وبالتحديد مواجهة انبي المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم 9 أغسطس الجاري، ويناقش فايلر مع جهازه المعاون كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة مع جهازه الفنية كخطة المباراة والتشكيل الذي سيخوض به المواجهة أمام الفريق البترولي، وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادًا لاستئناف ٔ الدوري حيث حقق الفوز على سموحة برباعية نظيفة وعلى الجونة بنتيجة ٥-٢.

واستقر فايلر على ملامح تشكيله الأساسي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مبارياته عقب استئناف الدوري المصري، ومن المنتظر أن يخوض فايلر مواجهة الأهلي المقبلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).