رياضة | اللقاء المُنتظر.. موعد مباراة مانشستر سيتى وريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اللقاء المُنتظر.. موعد مباراة مانشستر سيتى وريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق دوري أبطال أوروبا مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية الكبرى.

موعد مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي تم تأجيلها لقرابة الخمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 ، وستلعب في 7 من شهر أغسطس الجاري.

مانشستر سيتي، حقق مفاجأة مدوية بهزيمة ريال مدريد بثنائية مقابل هدف لصالح الميرنجي، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «سنتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي.

وفي سياق متصل قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تُقام المباريات المتبقية من ثمن النهائي على ملعب الفريق المستضيف.