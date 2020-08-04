رياضة | بايرن ميونخ يقترب من الحفاظ على نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يقترب من الحفاظ على نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ إقترب من تجديد عقده مع نجم الفريق النمساوي ديفيد ألابا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأنه هناك تقدم في المفاوضات بين النادي البافاري والنجم النمساوي لتجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2021.

وأكدت الصحيفة الألمانية أنه من المتوقع أن يُعلن النادي البافاري عن تجديد عقد ديفيد ألابا لسنوات عديدة قادمة مع الإستجابة لطلب ألابا بزيادة راتبه.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ألابا متواجد مع بايرن ميونخ منذ عام 2008 وشارك في 382 مباراة حتى الآن وكان جزءًا مهماً من بطولات الفريق التي حققها طوال السنوات الماضية.