رياضة | ميسي يتفوق على رونالدو في سباق الركلات الحرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يتفوق على رونالدو في سباق الركلات الحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، على غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، في سباق التسجيل من الركلات الحرة المباشرة، في الدوريات الخمس الكبرى.

ووفقاً للإحصائية التي أوردتها شبكة "أوبتا" فإن ميسي هو أفضل مسجل للركلات الحرة المباشرة منذ مطلع موسم 2011/2012 برصيد 33 هدفاً، بنسبة نجاح 9.6%.

وجاء في المركز الثاني، نجم برشلونة القادم، ويوفنتوس الحالي وروما السابق، برصيد 16 هدفاً بنسبة نجاح 11.9%.

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وحل ثالثاً، التركي هاكان كالهانوجلو، لاعب ميلان وباير ليفركوزن السابق، برصيد 14 هدفاً بنسبة 9.9%.

وجاء في المركز الرابع، البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 14 هدفاً بنسبة 5.4%.

فيما جاء خامساً الإيطالي أندريا بيرلو، برصيد 12 هدفاً، بنسبة 10.3%.