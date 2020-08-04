اخبار الرياضه

رياضة | ميسي يتفوق على رونالدو في سباق الركلات الحرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر يتفوق على رونالدو في سباق الركلات الحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي ، على غريمه الأزلي ، نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، في سباق التسجيل من الركلات الحرة المباشرة، في الدوريات الخمس الكبرى.

ووفقاً للإحصائية التي أوردتها شبكة "أوبتا" فإن ميسي هو أفضل مسجل للركلات الحرة المباشرة منذ مطلع موسم 2011/2012 برصيد 33 هدفاً، بنسبة نجاح 9.6%.

وجاء في المركز الثاني، نجم برشلونة القادم، ويوفنتوس الحالي وروما السابق، برصيد 16 هدفاً بنسبة نجاح 11.9%.

Advertisements

وحل ثالثاً، التركي هاكان كالهانوجلو، لاعب ميلان وباير ليفركوزن السابق، برصيد 14 هدفاً بنسبة 9.9%.

وجاء في المركز الرابع، البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 14 هدفاً بنسبة 5.4%.

فيما جاء خامساً الإيطالي أندريا بيرلو، برصيد 12 هدفاً، بنسبة 10.3%.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا