«خسر كل شيء».. تركي آل الشيخ يتراجع في وعده لـ حسام عاشور

ذكرت وسائل إعلامية أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، تراجع في وعده للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسام عاشور، بإحضار عرض سعودي له في الموسم المقبل.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن تركي آل الشيخ قرر التراجع في وعده لحسام عاشور لرغبته في عدم الدخول في مشاكل جديدة مع إدارة النادي الأهلي بعد تأكيده أنه أغلق هذه الصفحة بشكل نهائي.

وأشار الموقع إلى أن قائد الأهلي السابق يعيش حالة نفسية سيئة، حيث يشعر أنه خسر كل شئ، بعدما رفض عرض القلعة الحمراء بإقامة مباراة اعتزاله وضمان مستقبله بالعمل في النادي، كما أنه لم يتلق عرضًا سعوديًا كما كان يتمنى.

وانتهت علاقة حسام عاشور مع النادي الأهلي بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي، بعد أن هاجم مجلس الإدارة للتأخر في الرد على عرض تركي آل الشيخ لتنظيم مباراة اعتزاله.