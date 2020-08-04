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معادلة ميسي لإنجاز مولر الأكثر صناعة للدوريات الكبرى

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استطاع نجم الإسباني ليونيل ان يقوم بصناعة هدف التقدم الخاص بفريق في شباك سيلتنا فيجو وذلك في يوم السبت على ملعب الأيدوس وتبعاً لجميع مباريات الجولة رقم 32 لليدا والذي قام بإحرازه الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة رقم 20 في وقت الشوط الأول.

ومن الجدير بالذكر أن نجم برشلونة ليونيل ميسي استطاع أن يعادل رقم الألماني توماس مولر ونجم بايرن ميونج كأنه من أكثر اللاعبين الذين يقوموا بصناعة جميع الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى وذلك طوال عام 2020 برصيد يصل إلى 10 تمريرات حاسمة، وبعد ذلك جاء الثلاثي باريس سان جيرما وفيمشيمزرو جريفو وجادون سانشو ولكل واحد منهم حوالي سبعة تمرينات حاسمة.

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