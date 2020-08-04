الأهلي يلجأ إلى أحمد فتحي

يدرس الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تجهيز اللاعب أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق لشغل مركز قلب الدفاع.

ويعاني الأهلي غياب الثنائي الدفاعي رامي ربيعة للإيقاف وياسر إبراهيم للإصابة في لقاء إنبي المقرر يوم الأحد المقبل بالدوري.

ويفكر فايلر في إشراك فتحي أساسياً كقلب دفاع في لقاء إنبي بجانب أيمن أشرف أو الاستعانة به في بعض أوقات المباراة.

الدفاع.ويعاني الأهلي غياب الثنائي الدفاعي رامي ربيعة للإيقاف وياسر إبراهيم للإصابة في لقاء إنبي المقرر يوم الأحد المقبل بالدوري.ويفكر فايلر في إشراك فتحي أساسياً كقلب دفاع في لقاء إنبي بجانب أيمن أشرف أو الاستعانة به في بعض أوقات المباراة.

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