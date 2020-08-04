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ممر شرفي لرجال الصحة والأمن بالدوري السعودى

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 وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الإعلام السعودى، بإقامة ممر شرفي لرجال الصحة والأمن، وبمشاركة الحكام ولاعبي الأندية في جميع مباريات الجولة الـ 23 لدوري كأس للمحترفين، التي ستنطلق، اليوم الثلاثاء.

 قالت وزارة في بيان صحافي: "يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية، في التصدي لجائحة ، حفاظًا على سلامة

المواطن والمقيم في ".

 وأضاف البيان، أن الأمر يأتي أيضًا "تجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة وكافة إداراتها وقطاعاتها، تقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، والتي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية".

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