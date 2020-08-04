مولر يشيد بمدرب بايرن هانزي فليك ويشبهه بغوارديولا

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بعد فترة عصيبة عاشها توماس مولر في ظل المدرب السابق كوفاتش استعاد المهاجم المخضرم مستواه في ظل قيادة المدرب هانزي فليك

تلقى مدرب لبايرن ميونيخ هانزي فليك المديح من المهاجم المخضرم توماس مولر. ففي أحدث مقابلة معه قال مولر الذي استعاد مستواه تحت قيادة فليك، إن الأخير طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته، مشبها إياه بالإسباني غوارديولا.

أثنى توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدمعلى هانزي فليك المدير الفني للفريق خلال مقابلة مع صجيفة "زود دويتشه تسايتونغ" نشرت اليوم السبت ( أغسطس 2020)، مشبها إياه بالمدرب الأسبق للفريق البافاري الإسباني بيب غوارديولا.

وقال مولر (31 عاما) إن أداء بايرن ميونيخ بات يحمل ملامح واضحة منذ تولي فليك تدريب بطل ألمانيا في نوفمبر الماضي، مثلما كانت الحال خلال فترة تولي غوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016.

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وذكر مولر في المقابلة أنه "جرى السماح لكل لاعب بإضافة لمسة فردية في مركزه حسب العروض التي يقدمها ونقاط القوة والضعف، لكن مع الالتزام بالمهمة المحددة لمركزه".

وأضاف مولر أن الفريق لا يشهد إلزاما أو تعنتا في التعليمات، وتابع المهاجم المخضرم: "إن لم يقم أي لاعب بالمطلوب، يتدخل لاعب آخر بشكل سريع لتغطيته"، مضيفا: "عدنا إلى ذلك إلى حد ما تحت قيادة هانزي، فهناك خطوط إرشادية لكل مركز. لا توجد خيارات ولكن توجد إرشادات".

ويشار إلى أن مولر نفسه استعاد مستوياته المعهودة تحت قيادة فليك بعد فترة صعبة عاشها تحت قيادة نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، وقالإن فليك طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته التي يمكن رصدها بوضوح.