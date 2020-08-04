الامارات | آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده بتغريدة مؤثرة

شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده بتغريدة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس نادي ألميريا الإسباني، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة مؤثرة عبر حسابه على "تويتر"، احتفالاً بعيد ميلاده، قال فيها: "39 عاماً من العمر راحت.. وصارت مجرد رقم يكتب على الكيكة".

وجاءت الرسالة في ظل الوعكة الصحية التي يمر بها تركي آل الشيخ، حيث سافر إلى نيويورك في رحلة علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

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وكان آل الشيخ قد تم نقله إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص، الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك في الولايات المتحدة، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، إذ يعاني صعوبة في التنفس وعدم انتظام في دقات القلب بحسب وسائل إعلام مختلفة.

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