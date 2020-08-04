الامارات | الاتحاد الدولي يستحدث عقوبة طرد جديدة بسبب "السعال المُتعمّد"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يستحدث عقوبة طرد جديدة بسبب "السعال المُتعمّد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) اليوم إمكانية إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الذي يتعمد السعال في وجه الحكام واللاعبين الأخرين. وحدث كذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضوابطه لتقديم المعيار الجديد خلال المنافسات.وجرى اتخاذ هذه الخطوة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح (إيفاب) أن واقعة تعمد السعال سيتم تصنيفها على أنها إساءة، إهانة أو لهجة عدائية أو إيماءة. ولكن أي عقوبة ستكون تبعا لتقدير الحكم الذي يدير المباراة.

وأوضح البيان "إذا كانت واقعة غير متعمدة بشكل واضح لن يتخذ الحكم أي قرار، أو إذا سعل اللاعب على مسافة كبيرة من اللاعبين الآخرين". وتابع البيان "إذا كان السعال على مسافة قريبة بما يتم اعتباره اعتداء واضحا فيمكن للحكم حينها أن يتخذ قراره".

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