شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الأهلى بالناشئين يقهر "زمالك المعلمين" بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 4 أغسطس 1985 ، قرر الأهلي مواجهة الزمالك بدون لاعبي الفريق الأول بعد قرار مجلس الإدارة بقيادة الراحل صالح سليم بإيقاف 16 لاعبا بسبب تمردهم على قرارات النادي، في ربع نهائي كأس مصر 1985.

دخل الأهلي حامل لقب آخر نسختين بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري بفريق مكون من أشبال الأهلي تحت 21، و18 سنة، يقودهم حارس الفريق الشاب أحمد شوبير، وأمامه خط دفاع مكون من أحمد جمال، علاء عبدالصادق، ضياء عبدالصمد، محمد سعد، وخط الوسط مكون من بدر رجب، حمادة مرزوق، محمد عبدالعزيز، محمد السيد، بينما خط الهجوم مكون من حسام حسن، شمس حامد، ونزل عاطف القباني بدلا من محمد عبدالعزيز، وطارق خليل بدلا من حمادة مرزوق.

بينما لعب الزمالك بقوته الضاربة مكونا من ناصر عبداللطيف لحراسة المرمى، أمامه محمد صلاح، هشام يكن، سعيد الجدى، بدر حامد، وخط الوسط مكون من فاروق جعفر "كابتن الفريق"، أشرف قاسم، أيمن يونس، وخط الهجوم مكون من أحمد عبدالحليم، الغاني إيمانويل كوارشي، طارق يحيى، ونزل كلا من محمد حلمي بدلا من أحمد عبدالحليم، ومجدى شلبي بدلا من طارق يحيى.

لم تمر أكثر من ثلاثة دقائق، حتى تقدم أشبال الأهلي بهدف سجله حمادة مرزوق، وجاء رد الزمالك سريعا عن طريق فاروق جعفر في الدقيقة الرابعة لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما.

وعاود الأهلي تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق محمد السيد، وتعادل الغاني إيمانويل كوارشي في الدقيقة 65، لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما.

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وفى الوقت الإضافي حسم البديل طارق خليل بطاقة التأهل للأهلي في الدقيقة الخامسة من الشوط الثالث، مفجرا واحدة من كبرى مفاجآت كأس مصر.

أدار المباراة الحكم الإيطالي كارلو لونجي، والذى قام بإشهار البطاقة الحمراء لأيمن يونس لاعب الزمالك.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.