اليوم .. عودة الدوري السعودي بمواجهات نارية

تعود اليوم الثلاثاء، مباريات الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"، بعد توقف البطولة لفترة على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتقرر استئناف بطولة الدوري السعودي بداية من اليوم الثلاثاء على أن تقام المباريات بدون حضور جماهيري، حيث يتبقى 8 جولات فقط على انتهاء البطولة.

ويشهد اليوم الثلاثاء 5 مواجهات نارية وهي كالتالي:

الفتح والفيحاء، تقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، حيث يحتل الفيحاء المركز الـ11 برصيد 27

نقطة، أما الفتح فيحل في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

أبهاء والاتحاد، تقام في السادسة والربع مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أبها يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 30 نقطة، أما الاتحاد، فيأتي في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

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الرائد وضمك، تقام في السادسة وخمس وعشرون دقيقة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث يحتل الرائد المركز السابع

برصيد 32 نقطة، بينما يحل ضمك في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

الفيصلي والتعاون، تقام في تمام الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيصلي يحتل المركز الخامسة برصيد 35 نقطة، ويليه التعاون في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

الأهلي والحزم، تقام في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، حيث يحل الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، أما الحزم فيأتي في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، يليه النصر برصيد 45 نقطة، ثم الوحدة في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.