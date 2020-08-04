رياضة | وهم جديد عن ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر وهم جديد عن ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي أن ليونيل ميسي لن ينتقل من النادي الكاتالوني بل سيبقى في الفريق الإسباني حتى اعتزاله.

ونفى ماروتا لقناة "سكاي سبورتس" الرياضية، الشائعات التي كانت تدور حول انتقال ميسي إلى سان سيرو واللعب في صفوف الإنتر بالقول: "سيكون من غير اللائق تأجيج الأوهام.. علينا أن نكون واقعيين.. فالشائعات طوباوية وتمنّي النفس، لأن الجميع يحب أن ينضم ميسي لفريقه، ولكن من غير اللائق الجري وراء الأوهام والشائعات فعلينا أن نعود إلى الواقع".

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وتابع: "ميسي لاعب رائع لكنه سيبقى في برشلونة الذي يعتبر الموئل المثالي له، وأعتقد أنه سيظل مع النادي لنهاية حياته المهنية".

جدير بالذكر أن عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، سينتهي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاءه في "كامب نو" مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.