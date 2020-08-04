رياضة | ريال مدريد يتمسك بـ"ميسي" اليابان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتمسك بـ"ميسي" اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا من بايرن ميونيخ الألماني لضم تاكيفوسا كوبو البالغ 19 سنة المعار إلى ريال مايوركا الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

وشارك كوبو في 36 لقاء وسجل 4 أهداف ةكان ضمن أبرز اللاعبين الشباب في الدوري الإسباني واختير في تشكيل مفاجآت الليجا لهذا الموسم

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن بايرن ميونيخ اتصل بريال مدريد للاستفسار عن وضعية النجم ميسي اليابان مبديا استعداده لدفع مبلغ مالي أكبر مقابل إعارته لكن اللاعب رفض اللعب خارج إسبانيا.

وترغب أندية أوروبية في التعاقد مع كوبو الملقب بميسي اليابان لكونه يمثل سوقا مهما في شرق آسيا حيث تتسابق الأندية الكبرى على زيادة متابعيها وأنصارها في المنطقة والاستفادة من الإيرادات المالية من المتابعة التلفزيونية والإعلانات.