سهام صالح مذيعة قناة الأهلي تتصدر تويتر.. ومتابعون: ملهاش في كورة

تصدرت الأعلامية سهام صالح المذيعة بقناة النادي الأهلي، ومقدمة برنامج البيت الكبير مع الكابتن هاني رمزي، بعد حلقة الفنان بيومي فؤاد أمس الاثنين.

وانتقد عدد من الجمهور والمتابعين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضعف المعلومات الرياضية للمذيعة سهام صالح رغم عملها في أكبر قناة رياضية في الوطن العربي.

ظهرت الإعلامية سهام صالح أمس، لأول مرة على شاشة قناة الأهلي لتقديم برنامج "البيت الكبير"، تاركة الإعلام بشموله لتكون متخصصة في الإعلام الرياضي، وهي إعلامية مصرية ولدت في الكويت.

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بدأت مسيرتها المهنية كمراسلة في قناة الحرة بالكويت، ثم عملت كمراسلة بالبورصة الكويتية على شاشة التليفزيون الكويتي أوائل عام 2009، من خلال تقديم برنامج "البورصة" على شاشة التليفزيون الكويتي، وانتقلت للإعلام المصري بتقديمها نشرات الأخبار على قناة ON TV عام 2009.

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