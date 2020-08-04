بلاغ يتهم مرتضى منصور بتلقي أموال من الخارج والاستقواء بدول أجنبية لهدم الرموز المصرية





تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور للاستقواء بالخارج واستدعاؤه للتدخل في الشأن المصري.

وقال صبري في بلاغه: “انتشر علي مواقع التواصل فيديو يحتوي علي العديد من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن الدولة وسيادتها منسوب ارتكابها المبلغ ضده”.

وأضاف البلاغ:" مرتضي منصور تلقي دعم مالي من بعض الدول الأجنبية لتحريض ومساندة المبلغ ضده للعمل علي هدم منشآت الدولة ومن أولها النادي الأهلي والتطاول علي رئيس النادي وبل وتعدي ذلك الي قيام المبلغ ضده بتنفيذ أجندات وتعليمات أجنبية للتطاول علي الشعب المصري بصفة عامة والرموز الوطنية بصفة خاصة بخلاف حرص المبلغ ضده علي هدم أقوي صرح رياضي له تاريخ وطني معلوم للكافة وسب وقذف جمهوره ويكيل الاتهامات وتلفيقها بغرض الترويع والتخويف والابتزاز وكلها جرائم لا يمكن للمبلغ أن يصمت أمامها لخطورتها علي امن وسلامة الوطن بخلاف ما تشكله من جرائم الخيانة العظمي ولاستقواء المبلغ ضده بالخارج واستدعاؤه للتدخل في الشأن المصري وبناءا علي كل ذلك لايسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ.

وطالب صبري ملتمسا وبعد مشاهدة الاسطوانة المرفقة سند الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد لشروعه في الهروب للخارج والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.