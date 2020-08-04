شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة في حمامات سباحة الزمالك قبل بدء النشاط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف مدارس السباحة بنادي الزمالك تدريباتها لجميع المراحل، الثلاثاء، وأكد الدكتور وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحة بالنادي، أن مواعيد التدريبات ستكون في أيام السبت والإثنين والأربعاء أو الأحد والثلاثاء والخميس من الساعه الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، على أن يختار المتدرب الساعة التي تناسبه.

أضاف سامي أنه سيتم فتح باب الاشتراك للشهر الجديد بدءا من يوم 8 أغسطس الحالي وستكون مواعيد التجديد يوميا من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، ما عدا يوم الجمعة.

واعلن قطاع السباحة بالنادي الذي يشرف عليه المستشار أحمد جلال ابراهيم، نائب رئيس النادي، تطبيق بروتوكول صحي ووقائي مشدد في حمامات السباحة قبل استئناف التدريبات.