شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان مدرب الزمالك يمنع لاعبات الكرة الطائرة من الراحة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات، إلغاء الراحة للاعبات الفريق راحة اليوم الثلاثاء ومواصلة التدريبات بشكل طبيعي. وفضل إيهاب محمد علي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات، مواصلة التدريبات دون راحة للوصول باللاعبات لأعلى مستوى فني وبدني قبل استئناف المباريات. وأشاد مدرب أحمال الفريق بمجهود والتزام اللاعبات والحالة البدنية لهن، وتنفيذ البرنامج التأهيلي خلال المرحلتين الأولي والثانية من البرنامج. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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