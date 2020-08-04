شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاحات تجبر طائرة الزمالك علي استمرار التدريبات خارج النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك تدريباته بمركز شباب الجزيرة، نظرا لوجود إصلاحات بصالة النادي. وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع إبراهيم بدر، مدرب أحمال الفريق، من أجل مناقشة الفترة الحالية، وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص ثم البدء بالمباريات الودية خلال الأسبوع المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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