شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال إفريقيا» في 25 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراتي الدور نصف النهائي بين الأهلي المصري، والوداد البيضاوي المغربي، من جهة، والزمالك المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، في 25 و26 سبتمبر/ أيلول في مصر، ومباراتي الإياب في 2 و3 أكتوبر/ تشرين الأول في المغرب.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب محايد في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب، في 15 أو 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبطال إفريقيا» في 25 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.