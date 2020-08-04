مفاجأة..الزمالك يصرف النظر عن ضم ثنائي بيراميدز

استبعد مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع ثنائي فريق بيراميدز “رجب بكار وعبدالله بكري” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتركيز على لاعب واحد فقط.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ “الخليج 365” بأن إدارة النادي الأبيض، قامت بالتفاوض مؤخرًا مع الثنائي “رجب بكار وعبد الله بكري”، وكانت قد قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضات ضمهما، لكن الأمور توقفت تمامًا قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي “باتريس كارتيرون” يتجه لصرف النظر عن ضم الظهير الأيمن لبيراميدز “رجب بكار”، خاصة بعد قرار تمديد عقد الظهير المخضرم “حازم إمام”، علاوة على التعاقد مع التونسي “حمزة المثلوثي”، ووجود الناشئ المميز “أحمد عيد” في نفس المركز.

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وأكد مسؤول الزمالك لـ الخليج 365 “هناك اتجاه لصرف النظر أيضًا عن التعاقد مع مدافع بيراميدز عبدالله بكري، والاكتفاء باستمرار محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني، كما أن بيراميدز طلب الحصول على مبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون دولار وهو مبلغ كبير للغاية على قلب دفاع”.

وكان عبدالله بكري قد انتقل رسميًا إلى نادي بيراميدز مقابل 2 مليون دولار، لكن اللاعب مستبعد بصفة دائمة من حسابات الجهاز الفني لفريقه، حيث يشارك على فترات متباعدة.

ولازال الزمالك يواصل مفاوضاته مع بيراميدز منذ أسابيع، لضم لاعب الوسط المميز “نبيل عماد دونجا” لكن الصفقة لازالت متعثرة، في ظل إصرار مالك بيراميدز “سالم الشامسي” على عدم التفريط في اللاعب إلا بمقابل مالي يصل إلى 3 مليون دولار.