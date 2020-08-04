بعد مطالب هدرسفيلد..تحرك جديد من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

يعتزم مسؤولو الأهلي التحرك بشكل فوري خلال الأيام القليلة الماضية لابقاء جناح الفريق “رمضان صبحي” بعقد دائم، خاصة أن إعارته من هدرسفيلد تاون ستنتهي مع حلول نهاية الموسم الحالي 2020/2019

وطالب المدير الفني للأهلي “رينيه فايلر” إدارة النادي بضرورة شراء عقد رمضان صبحي لتحقيق الاستقرار اللازم للجهة اليسرى، مؤكدًا بأنه من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق، وسيكون من الصعب تعويضه، رغم التعاقد مؤخرًا مع جناح المقاولون العرب “طاهر طاهر” بعد 6 أشهر فقط من وصول “محمود كهربا“.

ووفقا لمصدر خاص داخل الأهلي، كشف لـ “الخليج 365” أن رئيس النادي “محمود الخطيب” كلف عضو مجلس الإدارة “خالد مرتجي” ومدير التعاقدات “أمير توفيق” بالسفر إلى العاصمة الانجليزية لندن خلال الفترة المقبلة، لحسم ملف المفاوضات مع إدارة هيدرسفيلد تاون.

وأكد مصدر الخليج 365 بأن عرض النادي الأهلي توقف عند 3.5 مليون جنيه إسترليني فقط، بينما طلب هدرسفيلد تاون الحصول على سبعة ملايين جنيهًا إسترلينيًا.

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وأوضح “الأهلي قد يرفع عرضه إلى أربعة ملايين جنيهًا إسترلينيًا كحد أقصى لشراء عقد رمضان صبحي، الذي لا يمتلك أي عروض رسمية من جانب أندية أوروبية كبيرة هذه الأيام، رغم الحديث عن وجود رغبة من أودينيزي الإيطالي في التعاقد معه قبل شهر.

وأضاف “إدارة الأهلي متمسكة باستمرار رمضان صبحي، وتم عقد جلسه مع وكيل أعماله نادر شوقي خلال الأيام الماضية، وتم التأكد من عدم وجود أي عروض جادة له، كما أن الأندية التي طالبت بالتعاقد معه، معظمها من اليونان وروسيا وتركيا، واللاعب لا يُرحب بالاحتراف في دوري من خارج الدوريات الخمس الكبرى”.

وانضم رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية 2019 مقابل 800 ألف جنيه إسترليني لمدة 6 أشهر، ثم قام الأهلي بتمديد الإعارة موسم آخر مقابل مليون و 600 ألف جنيه إسترليني، مع وضع بنود تمنح النادي الإنجليزي 150 ألف جنيه إسترليني حال التتويج بالدوري المصري الممتاز، ونفس المبلغ في حالة الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.