كيكي سيتين يستقر على تشكيلة برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن تشكيلة برشلونة المحتملة في مباراة نابولي المقبلة، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل في مواجهة الذهاب بهدف لكل فريق.

وبحسب ما ورد، قالت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية إن مدرب برشلونة “كيكي سيتيين” استقر على التشكيلة التي ستواجه فريق المدرب جنارو غاتوزو، على ملعب كامب نو يوم السبت المقبل.

ولدى برشلونة خيارات محدودة في خط وسط الفريق بسبب غياب “سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال” للإيقاف، وابتعاد الهارب البرازيلي آرثر ميلو عن الفريق منذ فترة.

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ورفض آرثر ميلو الانضمام إلى معسكر برشلونة الاستعدادي لمواجهة نابولي عقب انتهاء اجازته، احتجاجًا على الطريقة التي غادر بها النادي وطريقة بيعه إلى يوفنتوس، لذا فإن وسط برشلونة سيتكوّن من الثلاثي “إيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو”.

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وأشار المصدر الكتالوني إلى أن صانع الألعاب اليافع “ريكي بويج” سيتواجد على مقاعد البدلاء، وقد يتم الاستعانة به كبديل خلال الشوط الثاني.

أما خط الهجوم ومع تعافي الفرنسي “أنطوان جريزمان” من إصابته، فمن المرجح أن يبدأ إلى جوار “ليونيل ميسي ولويس سواريز”.

وفيما يخص الدفاع وحراسة المرمى، فإن التشكيلة معروفة بتواجد الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن، وأمامه الرباعي كليمنت لينجليه بجوار جيرارد بيكيه في العمق، وفي مركز الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، وعلى اليسار جوردي ألبا.

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