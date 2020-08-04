فريق الإمارات للدراجات يستعد للمشاركة في جولة بولندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أداء متميز في جولة بورجوس التي فاز فيرناندو جافيريا في إحدى مراحلها، والفوز المميز الذي حققه دافيد فورمولو في سباق ستراده بيانكه، يستعد فريق الإمارات للدراجات للمشاركة في أول سباقات الجولة العالمية بعد انطلاق الموسم من جديد، حيث يشارك الفريق في جولة بولندا (5 - 8 أغسطس) بتشكيلة تضم سبعة دراجين يقودهم دييغو أوليسي، وتضم الجولة خمس مراحل تنطلق من مدينة خورجوف وتنتهي في كراكوف على مسافة 891.3كم.

وتضم التشكيلة إلى جانب أوليسي كلاً من روي كوستا وإيفو وروي أوليفييرا وبراندون ماكنالتي، فضلاً عن الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة سيباستيان مولانو وجاسبر فيليبسن.

وتعليقاً على السباق المقبل، قال دييغو أوليسي: «بعد الفوز الذي حققه جافيريا في جولة بورجوس، وفوز فورمولو في سباق ستراده بيانكه، نتوجه الآن للمشاركة في جولة بولندا بثقة وقوة، إنني أتمتع باللياقة اللازمة للمشاركة في هذه الجولة، وهنالك عدد من المراحل التي تناسب قدراتي ومهاراتي، وبفضل قوة الفريق وأدائه المتميز، فإننا قادرون على تحقيق نتائج طيبة في هذه الجولة».

كما ستشارك تشكيلة من فريق الإمارات في عدد من السباقات في فرنسا، هي سباق مون فونتو دينيفليه (6 أغسطس)، وسباق تور دو لا (7 - 9 أغسطس). وسيقود البطل الإيطالي لعام 2017 فابيو آرو التشكيلة في السباقين اللذين يتضمنان عدداً من المراحل الجبلية.

من جانبه، قال فابيو آرو: «يسرني أن أعود للمشاركة في السباقات بعد توقفها. تمكنت في جولة بورجوس من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، وهذا يعني أنني أتمتع بلياقة عالية حالياً، لكنني أتطلع إلى تحسين مستواي وتحقيق نتائج أفضل. ويتمثل هدفي في فرنسا في تحقيق الفوز في سباقات مثل لومبارديا وجولة فرنسا».