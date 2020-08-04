رياضة | فايلر يحسم رحيل "كهربا" عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم رحيل "كهربا" عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الكرة بلنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، عدم التفريط فى محمود عبدالمنعم كهربا بعد وصول أخبار عن إعارة اللاعب إلي الدوري السعودي.

ورفضت إدارة النادي الأهلي بشدة التفريط في اللاعب أو إعارته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل احتياج الفريق لخدمته بشدة.

ونفي مجلس إدارة النادى الأهلى الأنباء المترددة عن إمكانية التفريط في كهربا، ووصول إلي عروض خارجية لضمه، بإضافة أن اللاعب غير معروض للبيع.

ويأمل النادى الأهلى فى محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك خوفاً من عدم استمرار رمضان صبحى خلال الفترة المقبلة مع الفريق.