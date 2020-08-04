شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد التعاون ينطلق الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق إعداد فريق التعاون، غداً الأربعاء، بإجراء الفحوص الطبية، على أن تبدأ بعدها التدريبات بملعب النادي، وأعد الجهاز الفني للفريق برنامجاً لفترة الإعداد تتضمن الإعداد البدني والتكتيكي والتجارب الودية قبل خوض مباريات تصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن بعده دوري الدرجة الأولى.
ويتطلع التعاون، الذي أجرى عملية تغيير واسعة على فريقه، حيث تعاقد مع 20 لاعباً جديداً، إلى تحقيق طفرة في الترتيب والنتائج بقيادة المدرب المواطن عارف شلنك.
كانت هذه تفاصيل خبر إعداد التعاون ينطلق الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.