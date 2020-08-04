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إعداد التعاون ينطلق الأربعاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق إعداد فريق التعاون، غداً الأربعاء، بإجراء الفحوص الطبية، على أن تبدأ بعدها التدريبات بملعب النادي، وأعد الجهاز الفني للفريق برنامجاً لفترة الإعداد تتضمن الإعداد البدني والتكتيكي والتجارب الودية قبل خوض مباريات تصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن بعده دوري الدرجة الأولى.
ويتطلع التعاون، الذي أجرى عملية تغيير واسعة على فريقه، حيث تعاقد مع 20 لاعباً جديداً، إلى تحقيق طفرة في الترتيب والنتائج بقيادة المدرب المواطن عارف شلنك.

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