اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 3 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 3 / 8 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها التدريبات الخاصة بالفريق استعدادا لمواجهة إنبى، يوم 9 من شهر أغسطس الجارى، فى بطولة الدورى.

الأهلي بدون 10 لاعبين بعد عودة الدوري.. فيديو

يعود الفريق الأول لنادى الأهلي لكرة القدم إلى منافسات الدوري الممتاز، بغياب بعض اللاعبين عن صفوف القلعة الحمراء لأسباب مختلفة، حيث من المقرر أن يفتقد خدمات 10 لاعبين من قوام الأحمر خلال منافسات الدوري الثاني من المسابقة المحلية.

الأهلي يطمئن على تجهيز محمد محمود وفايلر يجتمع بمدير الكرة

حرص خالد محمود، طبيب الأهلى، على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية، وقام محمد محمود بأداء جلسة في الجيمانزيوم، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

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شارك صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدت التدريبية البدنية المنفردة، حيث خاض صالح جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.