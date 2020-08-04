اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 3 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 3 / 8 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها التدريبات الخاصة بالفريق استعدادا لمواجهة إنبى، يوم 9 من شهر أغسطس الجارى، فى بطولة الدورى.
الأهلي بدون 10 لاعبين بعد عودة الدوري.. فيديو
يعود الفريق الأول لنادى الأهلي لكرة القدم إلى منافسات الدوري الممتاز، بغياب بعض اللاعبين عن صفوف القلعة الحمراء لأسباب مختلفة، حيث من المقرر أن يفتقد خدمات 10 لاعبين من قوام الأحمر خلال منافسات الدوري الثاني من المسابقة المحلية.
الأهلي يطمئن على تجهيز محمد محمود وفايلر يجتمع بمدير الكرة
حرص خالد محمود، طبيب الأهلى، على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية، وقام محمد محمود بأداء جلسة في الجيمانزيوم، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
شارك صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدت التدريبية البدنية المنفردة، حيث خاض صالح جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.
عادل مصطفى يكشف حيلة "جوزيه" للتغلب على ريال مدريد
كشف عادل مصطفى، نجم الأهلى السابق، حيلة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر للتغلب على ريال مدريد الإسبانى، فى المباراة التى أقيمت فى شهر أغسطس عام 2001، والتى تمكن النادى الأهلى من تحقيق فوز تاريخى على ريال مدريد بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأهلى بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.
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