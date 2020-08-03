شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يعلن تفاصيل إصابة نجمه حمدو الهوني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الترجي التونسي، تفاصيل إصابه نجمه الليبي وجناحه الأيسر حمدو الهوني.
وكتب الحساب الرسمي للترجي النادي عبر «فيس بوك»، أن لاعبه الدولي الليبي حمدو الهوني، سيحتاج للراحة لمدة 21 يومًا، إثر الإصابة العضلية التي تعرض لها السبت الماضي، أمام مستقبل سليمان، بالدوري التونسي.
ويغيب الهوني، عن مواجهات الترجي أمام اتحاد بن قردان، والصفاقسي، والنجم الساحلي، والملعب التونسي، والأفريقي، بمنافسات الدوري التونسي لكرة القدم.
ويعتبر الجناح الليبي واحد من أبرز نجوم الترجي التونسي خلال الفترة الأخيرة.
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