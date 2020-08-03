شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الانتخابات يشتعل مبكرًا في «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعد تأكد إقامة انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة اتحاد الكرة، عقب انتهاء عمل اللجنة الخماسية بنهاية شهر نوفمبر المقبل، بعد قيام الاتحاد الدولى «فيفا» بتمديد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر إضافية، على أمل الانتهاء من إعداد لائحة النظام الأساسى للجبلاية واعتمادها من جانب الجمعية العمومية، وعقب قرار «فيفا»، بدأت التحركات والاتصالات السريعة من جانب بعض الشخصيات التي تنوى الترشح في الانتخابات المقبلة، والتى حرصت على الاتصال برؤساء الأندية لنيل ثقتهم والتأكيد على الوقوف بجوارهم.

ومن المتوقع أن يخوض المهندس هانى أبوريدة وأحمد شوبير المنافسة على منصب الرئيس، ودخل بقوة معهما حسن فريد، رئيس نادى الترسانة، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بعدما أعلن مؤخرا نيته الترشح للرئاسة، حيث يسعى «أبوريدة» بكامل قوته للفوز بالمنصب، قبل ترشحه لخوض انتخابات الاتحاد الإفريقى، المقرر لها مارس المقبل، بينما ينتظر «شوبير» اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بالترشح للإعلان رسميا، وأكد «فريد» أنه رصد ميزانية ضخمة لخوض السباق الانتخابى. ويتسلح «أبوريدة» لاقتناص المنصب بخبراته الدولية وعلاقاته بالاتحاد الدولى ورؤساء الاتحادات الأوروبية ومجالس إدارات الأندية، بينما أكد «شوبير» أنه قادر على استعادة هيبة الكرة المصرية وتحقيق المزيد لها من تقدم وازدهار وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقعت فيها بعض المجالس السابقة، «على حد وصفه». ويرى «شوبير» أنه يتمتع بشعبية بين أعضاء الجمعية العمومية، وكشف أنه تلقى وعودا كثيرة من رؤساء الأندية بأنه سيكون مرشحهم.

ولم يقل منصب النائب شراسة عن منصب الرئيس، حيث كشفت الأيام القليلة الماضية تحركات محمود الشامى ومجدى عبدالغنى وجمال علام وتربيطاتهم مع المرشحين على منصب الرئاسة أو أعضاء الجمعية العمومية.

وسبق أن أعلنت بعض الشخصيات رغبتها في الترشح على العضوية، وهم:عامر حسين وعصام عبدالفتاح ومجدى المتناوى وحمادة المصرى ومحمد أبوالوفا وجمال الغندور ورضا البلتاجى واللواء صفى الدين بسيونى وكرم كردى وعمرو السعيد والدكتور أشرف محرم وهرماس رضوان وسمير محمود عثمان.