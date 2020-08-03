شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكا» لاعب الشهر في اليونان.. وناديه يعلن جاهزيته لـ«وولفرهامبتون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادى أولمبياكوس اليونانى، جاهزية لاعبه المصرى أحمد حسن كوكا، لقيادة الهجوم فى لقاء وولفرهامبتون الإنجليزى، الخميس المقبل، فى إياب دور الـ 16 لبطولة الدورى الأوروبى.

وحسب شبكة nova sports أن مصادر داخل نادى أولمبياكوس، أكدت لها تعافى كوكا من إصابته التى تعرض لها فى الجولة قبل الأخيرة بالدورى، فى العضلة الخلفية.

وأصبح كوكا جاهزًا للمشاركة فى مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، بعد التخلص من الإصابة التى تعرض لها.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب أولمبياكوس باليونان. وينتظر الفائز من مواجهة وولفرهامبتون وأولمبياكوس، مواجهة الفائز من مباراة إشبيلية الإسبانى وروما الإيطالى. وقدم كوكا، مستويات طيبة مع أولمبياكوس منذ إعارته فى يناير الماضى، قادمًا من سبورتينج براجا البرتغالى، وسجل 8 أهداف، وقاد فريقه لحصد لقب الدورى اليونانى.

وبفضل تألقه الملفت حصل أحمد حسن «كوكا»، على لقب لاعب الشهر، فى الدورى اليونانى، بعد تألقه مع فريقه أولمبياكوس. ونشر الموقع الرسمى للدورى اليونانى، نتائج الاستفتاء الجماهيرى لأفضل لاعب فى الدورى، خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 58.9% متفوقاً على منافسيه.

وتألق كوكا خلال الشهر المنقضى، وسجل 4 أهداف فى مرحلة (البلاى أوف) للدورى اليونانى، ما ساهم فى تتويجه بهذا اللقب. كما شارك كوكا صاحب الـ27 عاما، فى تتويج أولمبياكوس بلقب الدورى اليونانى، وأصبح أول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز.

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