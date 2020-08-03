شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجدد المفاوضات مع «مارسيلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مسؤولو النادي الإسماعيلي المفاوضات مع حسين السيد، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، للانضمام لصفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخاطب مسؤولو النادى حسين السيد «مارسليو» أكثر من مناسبة ولكنه تحفظ على الانضمام للإسماعيلى، وفضل التواجد داخل النادى الأهلى، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الإسماعيلى يحاولون إقناع اللاعب بالموافقة وتميز عقده مادياً من أجل إرتداء فانلة الدراويش.

فيما رفض الجهاز الفنى رحيل عماد حمدى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلقى عماد حمدى عروضا من أندية سموحة ووادى دجلة وإنبى، للفوز بخدماته الفنية مع بداية الموسم الجديد.

وأكد الفرنسى ديديه جوميز للاعب على تمسك الجهاز الفنى به خاصة أنه من الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى بشكل أساسى.

من جهة أخرى، طالب مجلس إدارة النادى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بحل أزمة لاعبى الفريق الأجانب.

ويمتلك الإسماعيلى بين صفوف 4 لاعبين أجانب، لم يصلوا إلى القاهرة حتى الآن للانتظام في تدريبات الفريق، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وطلب مجلس الإدارة من اتحاد الكرة سرعة إرسال الموافقات الأمنية لهؤلاء اللاعبين من أجل عودتهم للإسماعيلى قبل استئناف الدورى، خاصة أنه لم ينتظم في تدريبات الفريق سوى الغينى بيكيتى سيلفا، ينتظر الجهاز الفنى انضمام كل من العراقى همام طارق، والأوغندى باتريك كادو، والناميبى بينسون شيلونجو، والتونسى فخر الدين بن يوسف.

فيما استأنف الفريق تدريباته اليومية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق اليوم لقياس الوزن قبل المران، بعد أن قام الجهاز الفنى بتحذير اللاعبين من زيادة الوزن.

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