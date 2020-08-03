طولان: مواجهة الأهلي صعبة.. وانبي يملك طموح الأداء والنتيجة الأفضل

اكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي ان اللقاءات الودية الأخيرة جهزت الفريق بشكل كبير فنيا وبدنيا قبل استئناف مباريات الدوري وقبل لقاء الأهلي الأحد المقبل في اللقاء المؤجل بالمسابقة.

وقال طولان: نجحنا الى حد كبير في الوقوف على العناصر التي ستخوض المباريات المقبلة بالدوري، وستكون مباراة الإسماعيلي بعد غدِ الاربعاء ،فرصة ايضا في ختام البروفات الودية للتعرف أكثر مع زيادة حساسية المباريات واللياقة الذهنية والفنية والبدنية للاعبين.

وأضاف طولان: لقاء الأهلي مثل اى لقاء في الدوري لكن يبقى الدافع والرغبة في اثبات

الذات امام فريق هو الأقوى في الدوري المصري وواحد من اقوى فرق القارة الأفريقية مشددا على أن لاعبيه لديهم رغبة قوية في اثبات الذات أداءً ونتيجة، معترفا بصعوبة المواجهة خاصة أنها مع بداية استئناف الدوري.

وقال: هدفنا احتلال مركز افضل من السابع مع نهاية الدوري وهو طموح مشروع رغم وجود اصابات والدفع بعناصر صاعدة تحتاج لخبرة المباريات وخلافه.

Advertisements

واعترف طولان بأن التوقف الطويل بسبب انتشار وباء كورونا،

من المؤكد أنه سيؤثر بشكل كبيرعلى اللاعبين خاصة مع الوقت وضغط المباريات لوجود فترة اعداد بسيطة وتحت رغبة اللحاق بالدرجات والمستوى المطلوب بدنيا وفنيا قبل اللقاءات الرسمية، كما ان هناك تلاحم سيكون بين الموسم الحالي والمقبل متمنيا أن تبتعد الإصابات عن لاعبيه في الفترة المقبلة.

يذكر أن يحتل إنبى المركز السابع برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 وخسر فى 5 لقاءات،و سجل 18 هدفًا ومنيت مرماهم بـ18 هدفاً أيضا.

ويتفوق على انبي في الترتيب على التوالي الأهلي 49 والمقاولون 33 وبيراميدز 32 ،والزمالك 28 وله 3 مؤجلات، والإتحاد السكندري 27 وسموحة 25 ويتفوق على انبي بالأهداف" هدفان فقط".